L'éditeur égyptien Khaled Lutfi reçoit le Prix Voltaire 2019 pour la liberté de publier

Khaled Lutfi

« La communauté internationale des éditeurs se tient aux côtés de Khaled Lutfi. Nous devons soutenir les collègues éditeurs de Lutfi en Égypte afin que son emprisonnement ne conduise pas à la peur et à l’autocensure dans un pays au patrimoine littéraire aussi riche », a souligné Kristenn Einarsson, qui dirige le comité de l'UIE dédié à la liberté de publier.José Borghino, secrétaire générale de l'Union internationale des éditeurs, profite de la remise du prix à l'éditeur égyptien pour lancer un appel aux autorités égyptiennes : « L'UIE demande au président Abdel Fattah El-Sisi d'accorder à Khaled Lutfi une grâce présidentielle. »Le 4 février 2019, Lutfi a été condamné par un tribunal égyptien à une peine de 5 ans de prison, rappelle l'UIE. Accusé de divulgation de secrets militaires et de propagation de fausses rumeurs, Ahmed Lufti était dans le viseur du gouvernement pour avoir tenté de distribuer le livre The Angel : The Egyptian Spy Who Saved Israel d'Uri Bar-Joseph, qui raconte l'histoire d'Ashraf Marwan, haut responsable égyptien devenu espion pour le Mossad, les services secrets israéliens.Khaled Lutfi a d'abord ouvert une librairie, Tanmia Bookshop, en 2011, avant de la doter d'une maison d'édition quelques années plus tard : Tanmia a publié de nombreuses traductions de récits d'auteurs étrangers en arabe, mais aussi des œuvres originales.Le Prix Voltaire 2019 lui sera décerné officiellement le 21 juin 2019, pendant la Foire internationale du livre de Séoul.Le lauréat ou la lauréate recevra un prix de 10.000 francs suisses, grâce aux sponsors du Prix Voltaire, à savoir Albert Bonniers Förlag (Suisse), Aschehoug (Norvège), Bonnier Media Deutschland (Allemagne), Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Allemagne), Cappelen Damm (Norvège), Gyldendal (Norvège), Holtzbrinck Publishing Group (Allemagne), Natur & Kultur (Suède), Norstedts (Suède), Verlagsgruppe Random House (Allemagne) et Storytel (Suède).Khaled Lutfi succède à l'éditeur suédois Gui Minhai , détenu en Chine depuis plusieurs années.