L'édition 2020 du Prix Eugène Dabit du roman populiste annulée

Photographie : illustration, Dafne Cholet, CC BY 2.0

Victime collatérale de la pandémie, le Prix Eugène Dabit du roman populiste décide de reporter de quelques mois la désignation de son lauréat. L’édition 2020 avec remise du prix prévue en décembre est ainsi annulée. « Un lauréat 2020-2021 sera désigné autour du 1er mai 2021, une date symbolique qui correspond bien aux convictions du prix », indiquent les organisateurs dans un communiqué.La raison de ce report tient au faible nombre de romans proposés au jury lors du premier semestre 2020, la crise sanitaire ayant fortement réduit le rythme et le volume des parutions. Les sélections porteront sur des romans parus en 2020 et sur ceux des deux premiers mois de 2021. Ce nouveau calendrier devrait être conservé à l’avenir.Traditionnellement, avec une première sélection de dix titres en septembre, la rentrée littéraire de l’automne échappait aux jurés, ce qui pénalisait les chances des auteurs concernés, même s’il est arrivé que certaines de ces parutions soient retenues l’année suivante. « Nous profitons donc de ce report pour pérenniser un nouveau calendrier qui couvrira maintenant, en plus des parutions de l’année écoulée, celles de la rentrée de janvier-février de l’année de remise du prix. »Pour cette première « nouvelle formule » du Prix Eugène Dabit du roman populiste, les prochains rendez-vous sont les suivants :- Première sélection de dix titres environ : mi-mars 2021- Deuxième sélection de cinq titres environ : mi-avril 2021- Désignation du lauréat : dernière semaine d’avril 2021- Remise du prix : 1er mai 2021 (à confirmer).Les romans parus ou à paraître en 2020 et jusqu’à fin février 2021 pourront donc être soumis à la lecture du jury, et les envois des éditeurs peuvent d'ores et déjà tenir compte de cette nouvelle organisation.L'année dernière, le Prix Eugène Dabit du roman populiste avait été décerné à Joseph Ponthus , pour son premier roman À la ligne, feuillets d’usine, publié par La Table Ronde.