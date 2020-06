L'édition 2020 du Prix Marcel Pagnol est annulée, mais...

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0, Marcel Pagnil au Fouquet's

Le prix, qui devait être remis au Fouquet’s ce 22 juin, a été annulé : la fête-anniversaire se tiendra malgré tout le 7 décembre prochain… mais pour 2020, tristesse : pas de lauréat.En somme l’édition 2020 du prix se changera en célébration de l’anniversaire de sa création « pour tourner la page de cette horrible année et renouer avec le plaisir ».L’occasion, assure-t-on, de retrouver les « lauréats passés, les écrivains, éditeurs, journalistes, photographes, artistes, comédiens, cinéastes… bref, tous ceux qui ont accompagné et enchanté le Prix Marcel Pagnol depuis ces années ».Dans les salons du Fouquet’s, ce 7 décembre, seront cependant aménagées quelques surprises.À commencer par un salon du livre « Terres d’enfance » organisé dans les salons historiques du Fouquet’s Paris, durant l’après-midi. Ventes et dédicaces de livres consacrées au « souvenir d’enfance ». Quelques jours avant Noël, ce salon thématique, porté par de grands auteurs, au cœur de Paris, sera le bienvenu.En 2019, c’est Bruno Masi pour La Californie (JC Lattès), qui avait reçu le prix.