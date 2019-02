L'éditrice suédoise Dorotea Bromberg honorée à la Foire du Livre de Londres

Dorotea Bromberg, en 2013 (Frankie Fouganthin, CC BY-SA 3.0) Dorotea Bromberg, en 2013 (Frankie Fouganthin, CC BY-SA 3.0)

Dorotea Bromberg a fondé Brombergs en 1975 aux côtés de son père, Adam Bromberg, 5 ans après avoir immigré de la Pologne en Suède. Après des débuts plutôt lents et difficiles, un de leurs auteurs, Isaac Bashevis Singer, reçoit le Prix Nobel de littérature : les opérations éditoriales prennent alors une tout autre dimension, selon Dorotea Bromberg elle-même.Depuis 40 ans, la maison s'est imposée comme l'une des plus importantes de la Suède, et publie littérature, ouvrages de non-fiction et livres pour la jeunesse. Au sein du catalogue de la maison, on compte Umberto Eco, Bruce Chatwin, Susan Sontag, Anthony Burgess, Anne Enright, Patti Smith, Nicole Krauss, Michel Faber, Oliver Sacks, Danilo Kis, Roberto Saviano ou encore Ivan Klima.Aux côtés de Conny Jacobsson et Bertil Falck, Dorotea Bromberg a participé à la création de la Foire du Livre de Göteborg, l'une des plus importantes foires du pays.« Si Dorotea était un phénomène climatique, elle serait une tornade. Je doute qu'elle arrête une seconde de penser aux livres, aux idées et aux auteurs », explique l'auteur Ian McEwan.« Recevoir cette récompense extraordinaire me surprend ! Je n'aurais jamais pu rêver d'une telle reconnaissance, surtout quand je regarde la liste de tous ces gens formidables qui l'ont reçue avant moi. La plupart d'entre eux ont été mes modèles, d'ailleurs », souligne Dorotea Bromberg.Elle poursuit : « Je me sens honorée et profondément reconnaissante envers la Foire du livre de Londres d’avoir reconnu une petite maison d’édition littéraire indépendante, créée par une famille d’immigrants polonais qui a commencé sans argent, sans liens et sans aucune connaissance du marché du livre suédois. Tout ce que nous avions pour nous était la passion des grands auteurs et la ferme conviction que les bons livres pouvaient franchir les frontières entre les cultures et les langues. »