L’Étoffe des héros de Tom Wolfe bientôt adapté en série

photo d'illustration - l'astronaute John Glenn, domaine public photo d'illustration - l'astronaute John Glenn, domaine public

L'Étoffe des héros est d'abord un livre de Tom Wolfe paru en 1979 sur les pilotes engagés dans la recherche aéronautique américaine après la Seconde Guerre mondiale. Il avait déjà été projeté sur grand écran une première fois en 1983 par le réalisateur américain Philip Kaufman. Le film rassemblait à l'écran, notamment, Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Fred Ward et Dennis Quaid.En utilisant le livre de Wolfe comme point de départ, la première saison devrait débuter en 1958, en pleine Guerre froide, avec les Soviétiques en tête de la course à l'espace et le lancement par les États-Unis du projet Mercury de la NASA. Les saisons suivantes aborderont le programme Apollo.« The Right Stuff pose un regard lucide sur la vie de ces astronautes ambitieux et leurs familles, instantanément devenus des célébrités dans une compétition qui les tuerait ou les inscrirait à jamais dans l’Histoire », a affirmé la chaîne National Geographic dans un communiqué.« Le gouvernement américain imagine une solution à la domination soviétique : le projet Mercury de la NASA, qui aurait pour mission, à partir d’une poignée de pilotes de l’armée, de former les premiers astronautes du pays. Sept individus, connus sous le nom de Mercury Seven, sont donc tirés de l’anonymat et très vite transformés en héros avant même d’avoir accompli le moindre acte héroïque. Au cœur de ce drame historique peuplé de personnages profondément humains, deux rivaux — John Glenn et Alan Shepard — jouent des coudes pour être les premiers dans l’espace. »« Les histoires des coulisses de la vie des astronautes dans L'Étoffe des héros, le best-seller de Tom Wolfe, sont attirantes, provocantes et intemporelles », ajoute Carolyn Bernstein, vice-présidente exécutive des fictions et documentaires de National Geographic. « Le récit du livre s'aligne parfaitement avec les qualités que nous recherchons dans les projets de scénarios : basés sur des faits, extrêmement divertissants et repoussant les limites de la réussite humaine. »La série sera coproduite par Warner Horizon Scripted Television et Apian Way (la société de Leonardo DiCaprio). Les producteurs exécutifs seront Leonardo DiCaprio et Jennifer Davisson, aux côtés du showrunner Mark Lafferty (Castle Rock, Halt and Catch Fire). Le premier épisode de la série devrait être réalisé par David Nutter, un des réalisateurs de Game of Thrones.Ce projet marque la deuxième collaboration entre National Geographic et Appian Way, après le documentaire sur le changement climatique Before the Flood (Avant le déluge en français) qui avait attiré plus de 76 millions de téléspectateurs.