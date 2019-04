L'Europe, terre d'accueil ? Eden, la série d'Arte qui interroge

Sur une plage grecque, une cinquantaine de réfugiés débarquent d’un canot et fendent la foule médusée. Cet événement va bouleverser les destins d’une galerie de personnages : une famille allemande accueillant un réfugié, un jeune migrant nigérian en cavale, la directrice française d’une société privée gérant des camps de réfugiés, un agent de sécurité grec rongé par la culpabilité, une famille syrienne demandant l’asile politique à Paris…Coproduite par les pôles français et allemand d’ARTE et le groupe ARD et présentée en compétition officielle à Séries Mania 2019, Eden aborde le thème de l’accueil des réfugiés à travers cinq histoires, portées par une douzaine de protagonistes à travers trois pays d’Europe. Cette diversité de décors, d’ambiances et de situations donne à la série une ampleur à la hauteur de son sujet.Comment accueillir ? Comment arriver ? Dominik Moll, habitué des histoires inquiétantes à la limite du fantastique (Harry, un ami qui vous veut du bien, Lemming, Des nouvelles de la planète Mars), compose une série chorale ancrée dans la réalité, qui s’autorise aussi des envolées romanesques et quelques pointes d’humour grinçant.Le choix des comédiens, des décors, et la diversité des langues parlées témoignent d’une exigence de véracité exempte de tout moralisme. Pas de leçon ici, seulement des personnages fragiles, courageux, émouvants, qui donnent vie à un constat lucide et plein d’humanité.Les trois premiers épisodes seront diffusés ce jeudi 2 mai à partir de 20 h 55, sur Arte.