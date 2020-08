L'Exorciste : le roman de William Peter Blatty de nouveau au cinéma en 2021

Des évènements insolites et angoissants se produisent dans la maison de la célèbre actrice Chris MacNeil. Des bruits qui viennent de nulle part, des meubles qui semblent se déplacer dans la nuit... Et la petite Regan, fillette de douze ans, qui change peu à peu, mais radicalement, de comportement. Sa mère s'inquiète et les médecins, perplexes, sont incapables de comprendre le phénomène. Dédoublement de personnalité ? Hystérie ? Si l'enfant en présente les symptômes comportementaux, aucune preuve clinique ne parvient à prouver ces éventualités. Scanners, radios, analyses multiples... Tout est mis en œuvre pour tenter de percer à jour ce mystère, mais l'énigme demeure insoluble.

Photographie : Max von Sydow et Linda Blair dans L'Exorciste de William Friedkin, 1973

Un grand classique de l'horreur remis au goût du jour : Satan sera de la partie pour un remake de L'Exorciste, film de William Friedkin sorti en 1973. Celui-ci était adapté du roman homonyme de William Peter Blatty, traduit en français par Jacqueline Remillet pour les éditions Robert Laffont : l'auteur avait lui-même signé le scénario du film, pour l'occasion.Le premier roman de Blatty, un succès aux États-Unis, lui avait été inspiré par la lecture dans le Washington Post d'un article sur l'exorcisme d'un adolescent.Le résumé de l'éditeur pour L'Exorciste :Pour l'instant, aucune information n'a été révélée sur le remake de L'Exorciste, si ce n'est une date de sortie fixée quelque part pendant l'année 2021.Le film sera produit par Morgan Creek Entertainment, déjà à l'origine des films L'Exorciste : Au commencement (Renny Harlin, 2004) et Dominion: Prequel to the Exorcist (Paul Schrader, 2005), ainsi que du remake d'un autre film culte de l'horreur, The Thing (Matthijs van Heijningen Jr., 2011).En 2016, L'Exorciste avait connu une adaptation en série, commandée par la Fox, qui n'aura toutefois duré qu'une saison.via Deadline