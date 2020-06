L'exposition “L'eau dessinée” de retour à la Fondation François Schneider

Crédit : Christian Cailleaux, Embarqué, Futuropolis



Illustration : Marine Blandin, Fables nautiques, éditions Delcourt

L'eau dessinée raconte une histoire d'eau par le prisme de la bande dessinée et l'art illustré, en abordant le voyage, la science-fiction en passant par les questions environnementales ou des histoires insulaires. La prolongation de l'exposition donne l'occasion aux visiteurs d'admirer jusqu'à fin septembre, dans une scénographie ludique et interactive, plus de 200 originaux (manuscrits, planches, illustrés, films animés...) prêtés par des auteurs, éditeurs, collectionneurs ou issus des collections patrimoniales de la Cité de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême.L'exposition est organisée en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (Angoulême) qui assure le commissariat scientifique (effectué par Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique de la Cité) et met à disposition une partie de son fonds patrimonial, avec la collaboration de la HEAR (Haute école des arts du Rhin) et le département illustration.Plusieurs périodes seront passées en revue, depuis les pionniers, avec Christophe, Georges Mory, Marcel Turlin, en passant par la ligne claire de Bruno Le Floc’h et Christian Cailleaux, les incontournables François Boucq, Moebius ou François Schuiten, avant les auteurs du roman graphique moderne que sont Nathalie Ferlut, Jens Harder, Nicolas de Crécy, Marine Blandin ou encore Maruo.L'exposition est inscrite au programme officiel de l'année de la BD en France qui a été elle aussi prolongée jusqu'à juin 2021 par le Ministère de la Culture, compte tenu du contexte.Compte tenu du contexte sanitaire qui a tout particulièrement touché le Grand Est, la grande exposition estivale Les territoires de l'eau produite par la Fondation pour célébrer ses 20 ans, en collaboration avec le musée du quai Branly — Jacques Chirac, sera re-programmée à partir de mai 2021.Exposition estivale 2020 : L'eau dessinée24 juin – 27 septembre 2020Fondation François Schneider27 rue de la Première Armée 68700 Wattwiller