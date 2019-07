L'histoire de Game of Thrones brodée sur une tapisserie de 90 mètres

Facebook Ulster Museum Belfast









Facebook Ulster Museum Belfast





Depuis 2 ans, 30 bénévoles du musée d’Ulster s’attellent à retracer l’histoire de la série Game of Thrones, achevée en mai dernier, sur une tapisserie conçue à la main. À l’origine, le tissu atteignait plus de 80 mètres de long et représentait les saisons 1 à 7, mais l’équipe travaille actuellement à broder la huitième saison.Les sept premières saisons de la série ont nécessité autour de 10 – 13 mètres de couverture chacune. Valerie Wilson, conservatrice des costumes et des textiles au National Museums Northern Ireland, a déclaré au Guardian : « La longueur de la tapisserie permet à l’histoire de se dérouler. À bien des égards, c’est le support idéal pour raconter l’histoire du projet Game of Thrones. »Depuis longtemps, la tapisserie fut un support utilisé pour la narration. La célèbre Tapisserie de Bayeux, datant XIe siècle, a été d’ailleurs l’inspiration pour de cette œuvre.Pour la conception, l’équipe du musée utilise un tissu de lin irlandais de Ferguson, provenant d’une des dernières fabriques de lin en Irlande du Nord. Le tissage est effectué par une machine, et les finitions sont brodées à la main.« De la couronne dorée du roi Joffrey aux cheveux blancs et argentés chatoyants de Daenerys, des fils métalliques, du coton et de la soie apportent de l’éclat à la série télévisée la plus populaire de tous les temps », décrit le site du musée. Les temps forts de la série sont ainsi brodés dans le tissu, du mariage rouge sang aux batailles contre les marcheurs blancs.La Tapisserie de Game of Thrones est exposée depuis 2017 au musée d’Ulster à Belfast jusqu’au 28 juillet 2019. À partir de septembre prochain, elle ira rejoindre la Tapisserie de Bayeux à l’hôtel du Doyen de Bayeux, en Normandie. Pour ceux et celles qui n’auraient pas la patience, il est possible de découvrir l’œuvre sur le site du musée Découvrez également la tapisserie de Game of Thrones en vidéo :Via Concrete Playground