L'historien Emmanuel de Waresquiel, lauréat du Prix des Deux Magots 2019

#PrixDesDeuxMagots Emmanuel de Waresquiel succède à Sophie Wolkenstein et devient le 86e Lauréat du Prix des Deux Magots #saintgermaindespres #cafelitteraire pic.twitter.com/el0lJHQaVs — Les Deux Magots (@lesdeuxmagotsfr) January 29, 2019



« Être historien, c’est avoir une immense curiosité pour le présent », explique l’auteur. Ainsi, à la lumière de l’histoire, Emmanuel de Waresquiel décrypte notre époque et son actualité : le Brexit, révélateur de nos rapports depuis toujours singuliers avec nos voisins anglais.C’est aussi l’argent caché qu’ont dévoilé les « Panama papers »... et qui n’a rien d’un travers contemporain puisque l’Ancien Régime s’en était même fait une spécialité. Ou encore, la déchéance de nationalité...L’histoire apparaît alors comme l’indispensable savoir pour comprendre le présent.Le jury du Prix des Deux Magots est constitué de :Jean-Paul Caracalla (écrivain et Président du Jury)Sabine Audrerie, journaliste littéraire à La CroixJean Chalon, journaliste et écrivainJean-Luc Coatalem, journaliste à Géo HistoireMarie-Laure Delorme, journaliste au Journal du DimancheEric Deschodt, journaliste et écrivainLouis Doucet, Lauréat de l’Académie FrançaisePauline Dreyfus, écrivainPierre Kyria, critique littéraireGilles Lapouge, écrivainEtienne de Montety, Directeur du Figaro LittéraireMarianne Payot, journaliste à L’ExpressAnne Pons, romancière