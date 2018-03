L’historien Georges Vigarello expose sa collection de livres à la BnF

Immersion dans la bibliothèque d'un chercheur à la Bibliothèque nationale de France : l'exposition « Le corps et l’imaginaire. Georges Vigarello et ses livres » propose de découvrir les ouvrages, anciens ou modernes, réunis par l'historien du corps et de l’hygiène et directeur d’études à l’EHESS. La bibliothèque de l'Arsenal accueille sa collection entre le 12 avril et le 13 mai, après celles de Pierre Leroy et de Louise-Denise Germain.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Depuis ses travaux pionniers des années 1970 et 1980 publiés aux éditions du Seuil, Le corps redressé, Le propre et le sale, L’histoire du viol, jusqu’aux sommes plus récentes, écrites en collaboration avec Jean-Jacques Courtine, L’Histoire du corps, L’Histoire de la virilité, L’Histoire des émotions, Georges Vigarello a profondément transformé le champ de la recherche en histoire.

Le parcours de l’exposition revisite les grands thèmes chers à l’historien, depuis les « Silhouettes », « Des jeux aux sports », les « Visages », « L’Anatomie et ses modèles », « Comprendre le mouvement », « Eaux » jusqu’au thème le plus actuel, « Histoire culturelle de la robe » reflet de ses derniers travaux.

Les livres richement illustrés, fruits de la patiente et érudite quête chez les libraires de l’historien, viennent éclairer ses objets d’étude. Souvent spectaculaires, ils montrent le talent et la maîtrise déployés par des artistes du livre, graveurs et dessinateurs, lancés dans le défi permanent de représenter le mouvement, le volume, le réseau, en deux dimensions, dans l’espace fini et statique de la page.

À ces livres, chefs-d’œuvre graphiques, se mêle une sculpture de l’artiste Mauro Corda. Si Georges Vigarello aime et collectionne les livres, c’est par curiosité, mais c’est aussi par goût. Il y trouve des matériaux nécessaires à l’historien, et prouve aussi que l’amoureux du livre comme sémiophore, porteur de signes, ne peut rester longtemps insensible à sa beauté, à son esthétique.

Dans cet ensemble, riche et divers, les amateurs sauront retrouver quelques ouvrages rares comme les fameuses séries de Charles Le Brun, Caractère des passions (1692) ou Essai sur la physiognomonie (1786) de Georg Lavater, Relation de divers voyages curieux de Thévenot (1680), tous assortis des commentaires érudits de Georges Vigarello.

Ces livres assemblés forment les jalons de la vaste entreprise intellectuelle à laquelle Georges Vigarello a consacré toute son œuvre : identifier les évolutions profondes de la culture et de la civilisation dont la perception du corps et du mouvement sont le reflet.