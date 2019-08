L'Homme qui venait d'ailleurs : après le film avec David Bowie, une série arrive

Préserver la vie, pourquoi après tout ?

S'inscrire dans les traces de Bowie, pas évident







Dans un communiqué, le service de vidéo à la demande indique avoir commandé une série inspirée de The Man Who Fell on Earth (L’homme tombé du ciel, trad. Nicole Tisserand, publié en 1973 chez Denoël). En France, le film est sorti sous le titre L’homme qui venait d’ailleurs.Tout tourne donc autour de Newton, en réalité un extraterrestre venu sur Terre pour chercher un moyen d’y transférer son peuple. Venu pour trouver de l’aide, il redoute d’être perçu comme un envahisseur, alors que sur la planète Anthéa, une sécheresse semble avoir condamné les siens.Pourtant, leur technologie aurait le pouvoir de préserver la Terre d’un sort identique. Il fait fortune par des brevets d’invention, mais le territoire lui semble hostile — une pesanteur qui l’écrase — et sa population arriéré. Face à la dépression qui l’accable, il finira par se désintéresser de son projet initial pour revenir sur sa planète natale.Mieux vaut peut-être retrouver les siens — Anthéa ne compte plus guère que 300 habitants — que de poursuivre dans la vacuité ambiante qui règne sur la terre. Pascalien en diable, cette réflexion sur la préservation de l’existence et la vanité même de la vie sera confiée à Alex Kurtzman et Jenny Lumet qui écriront et produiront la série, avec John Hlavin.« Le roman visionnaire de Walter Tevis nous a donné une sorte de Willy Wonka, dieu de la technologie, venue d’une autre planète, connu par la légendaire performance de David Bowie », indique la production.« La série imaginera cette prochaine étape de notre évolution, vue à travers les yeux d’un extraterrestre qui doit apprendre ce que signifie d’être humain, même s’il se bat pour la survie de son espèce. »L’idée sera de moderniser le film de 1976, mais aucune information supplémentaire n’a été fournie.