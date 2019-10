L’humour au coeur des Assises de la traduction littéraire 2019 

Rire et littérature convergent naturellement vers le théâtre. Florence Dupont, latiniste très appréciée des metteurs en scène, traductrice des comédies de Plaute, et Laetitia Dumont-Lewi, spécialiste de l’œuvre du prix Nobel de littérature et génial acteur Dario Fo, parleront de la traduction des fausses langues. Deux traducteurs familiers de la scène, Serge Valletti — acteur et auteur — et Pierre Judet de la Combe — philologue et helléniste — confronteront leurs versions des Grenouilles d’Aristophane, une des plus anciennes comédies qui nous soient parvenues. Dominique Reymond, qui fut la Molly Bloom de Joyce aux Assises en 2011, et Martin Ploderer, comédien autrichien habitué des textes fleuves, liront Les Derniers Jours de l’humanité de Karl Kraus, monumentale fresque satirique et burlesque sur la Première Guerre mondiale.