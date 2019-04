L'IFLA dévoile les lauréats des Prix du marketing international 2019

Le 28 mars 2019, la Fédération internationale des associations de bibliothécaires a annoncé les lauréats des prix du marketing international 2019.La 1re place est remportée par l’Université de la Colombie-Britannique (Canada) pour le projet de coloriage numérique. « Colour our collection » a été lancé par l’établissement en 2018 pour développer la créativité des usagers, mais aussi, et surtout, pour promouvoir la collection des œuvres d’arts numérisés de la bibliothèque, qui restent encore trop peu connues.Une opération similaire avait eu lieu du 4 au 8 février dernier dans plusieurs bibliothèques, dont Gallica , plateforme numérique de la Bibliothèque nationale de France.La 2e place a été assignée à la Bibliothèque municipale de Vantaa (Finlande) grâce à son application Taskukirjasto . L’application mobile, téléchargeable sur Android et iOS, permet aux usagers de la bibliothèque de renouveler leurs emprunts, faire des réservations, lister leurs favoris, obtenir des recommandations de lecture, bénéficier d’informations pratiques, pour ne citer que quelques services.Enfin, pour la 3e place, c’est la bibliothèque de Sunshine Coast (Australie) qui a été désignée pour son projet « Story Seat » . Le projet est simple, le conseil municipal a conçu 10 sièges, situés dans les 10 plus jolis parcs de la côte, sur lesquels 10 histoires pour enfants sont à disposition des familles. Entre chasse au trésor et lecture, ces sièges sont de véritables œuvres d’arts, fabriqués dans le but de promouvoir l’importance de la lecture chez l’enfant, et ce, en plein air.Les trois lauréats seront tous conviés au 85e Congrès mondial de la bibliothèque et de l’information de l’IFLA qui se tiendra à Athènes, en août 2019. Le premier reçoit en plus une récompense de 3000 euros, le deuxième de 2000 € et enfin pour le troisième, 1500 €.