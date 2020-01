L'illustrateur Aubrey Beardsley au coeur d'une exposition au Musée d'Orsay

Aubrey Beardsley, par Frederick H. Evans, vers 1895



Première monographie de Beardsley en France, l'exposition dévoilera une centaine de dessins qui permettront de distinguer ses influences, des préraphaélites au japonisme, et ses évolutions stylistiques. Ses dessins, vifs et élégants, mettent en scène un univers étrange, érotique et parfois pervers, reflétant la vision du monde de cette figure originale de l'Angleterre fin-de-siècle.À vingt ans, Aubrey Beardsley reçoit sa première commande importante : l'illustration de La Mort d'Arthur de Thomas Malory. Il enchaine avec celles de la pièce Salomé d'Oscar Wilde (1894) ont fait la réputation, avant d'être nommé directeur artistique de la revue The Yellow Book : sous son influence, l'Art Nouveau y est largement représenté, avec les œuvres de Charles Conder, William Brown Macdougall ou Walter Sickert.Le prodige de 22 ans sera malgré tout rapidement lâché par les éditeurs, à la fois pour son caractère difficile et les différents procès que la morale victorienne mourante inflige à Oscar Wilde et à son œuvre. Beardsley meurt en 1898, un an à peine après l'aventure The Yellow Book.