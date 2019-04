L'incendie de la bibliothèque de Los Angeles bientôt adapté à l'écran

Paramount Television et Anonymous Content, en association avec Brillstein Entertainment, ont récemment acquis les droits de production de The Library Book, un ouvrage signé Susan Orlean publié le 16 octobre dernier chez Simon & Schuster. Ce best-seller raconte la véritable histoire de l’incendie qui a ravagé la Bibliothèque publique de Los Angeles en 1986.







The Library Book retrace l’histoire de l’incendie criminel qui s’est propagé dans la Bibliothèque publique de Los Angeles le 28 avril 1986. L’incendie, qui a duré 7 heures, a consumé 400.000 livres et en a endommagé 700.000 autres. Un bilan critique pour cette bibliothèque construite en 1926 sur les plans du grand Bertram Grosvenor Goodhue.

S’il a fallu 7 ans pour que la Bibliothèque soit restaurée, un mystère continue de planer autour de cette affaire.



« Susan a créé un récit captivant. C’est à la fois un ouvrage de mystère, de magie, mais aussi une lettre d’amour adressées aux personnes dévouées qui luttent pour que ces institutions se préservent », a déclaré Nicole Clemens, présidente de Paramount TV. « Nous sommes ravis de raconter ces histoires à l’écran. »





Susan Orlean, qui écrira le scénario, sera aussi productrice exécutive aux côtés du réalisateur James Ponsoldt, David Kanter (Anonymous Content) et Brad Petrigala (Brillstein Entertainment).



« Je suis tellement excité de voir ce livre passer de la page à l’écran et raconter l’histoire d’un endroit si apprécié, complexe et intéressant », a affirmé l’auteure américaine. « Je suis un fan de James depuis son premier film et le fait d’avoir Paramount Television et Anonymous Content parmi nos partenaires, qui ont un profond respect pour les écrivains et pour les ouvrages, en fait mon équipe de rêve ».



David Kanter a lui aussi tenu à faire part de son enthousiasme. « Susan est vraiment l’une des personnes les plus charmantes, intelligentes et surprenantes que j’ai eu le privilège de rencontrer et son écriture fait écho à chacune de ces caractéristiques, ce qui éblouit les lecteurs. Je suis ravi de travailler avec elle et de rejoindre l’équipe de James Ponsoldt, avec qui nous sommes partenaires, dans The End of the Tour. »

Via Variety