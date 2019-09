L'instant terrible où Robert Pattinson crut que le rôle de Batman lui échappait

Gage Skidmore, CC BY SA 2.0 Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

En marge de la présentation du dernier film de Robert Eggers, The Lighthouse, qui doit être présenté au Festival internationald du film de Toronto, Robert Pattinson a plutôt répondu à des interrogations de journalistes sur… l’incarnation de Batman. Car Pattinson, c’est connu depuis un moment maintenant, sera le nouveau menton du Dark Night « Je pensais à Batman depuis un moment. C’est tellement absurde à dire. J’avais dans l’idée de le faire, et je conseillais Matt [Reeves, le réalisateur, Ndlr]. Il n’avait accepté aucune production. Et moi, je ne cessais de demander à le rencontrer », explique-t-il à Variety C’est au moment de la promotion de The Lighthouse à Cannes que soudainement les choses vont changer. L’information du rôle pour le film fuite, alors qu’il n’a même pas été auditionné. « Tout le monde était tellement en colère. Dans mon équipe, ça paniquait », poursuit-il. À cet instant, il envisage même que le rôle lui échappe définitivement : un rêve qui se brise...Est-ce l’atmosphère de Gotham City qui s’est mise à couler dans les veines de l’acteur, ou plutôt le réalisateur qui, ayant achevé le script, avait soudainement de nouvelles velléités ? Reste que Matt Reeves finit par prendre rendez-vous avec la star – qui débarque, son calepin à la main, pour prendre des notes.Pattinson finira même par essayer le fameux costume, un passage obligatoire dans ce cas de figure : comment savoir si l'acteur est bon, tant qu'on ne lui a pas fait endosser la peau de Batman ? Il faut d'ailleurs l’aide de cinq personnes est nécessaire pour l’enfiler, assez humiliant reconnaît-il. Mais une fois dedans, c’est la métamorphose. Quelques jours après cet essai, manifestement concluant, Pattinson obtient le rôle.Aujourd’hui, tout reste à faire. « J’ai une idée de la manière dont quatre scènes se feront, pour le reste je travaille progressivement », confie-t-il…