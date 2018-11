L'intelligence artificielle, ça me rappelle mon boss...

Le dessinateur Jean-Michel Milon vient de se voir décerner, ce 14 novembre, le Prix du jury 2018 du dessin de presse sur le management. Au moment même où son nouvel album Faites l'humour pas la gueule vient de paraître chez AFNOR Editions.









« Les recettes du bien-être au travail » : tel est le sous-titre de Faites l'humour pas la gueule, le nouvel ouvrage de Jean-Michel Milon, qui vient de paraître chez AFNOR Editions. En 64 strips et dessins, Milon croque avec humour, et un sens de l'observation aiguisé, les tumultes de notre société et du monde professionnel.Ce 4e album fait la part belle au thème du bien-être au travail. Burn-out, stress, harcèlement, révolution digitale, conditions de travail, coachs et psys sont implacablement passés à la moulinette de son humour parfois acerbe et piquant, mais toujours juste et bienveillant.Couronné par le Prix du jury 2018 du dessin de presse sur le management, pour l'un des dessins édité dans ce livre, cette nouvelle récompense constitue une vraie reconnaissance de son art et de son talent, tout à fait méritée.Alors, que vous soyez fan de la première heure ou simplement en quête de la recette du bien-être au travail, suivez le conseil de Milon et « venez déguster les 64 saveurs du monde merveilleux de l'entreprise avec ses hauts et ses bas ! ».Jean-Michel Milon est coach et illustrateur. Il accompagne les cadres et les dirigeants dans leur parcours professionnel. Il a déjà publié 3 albums sur le monde de l'entreprise, a collaboré, ou collabore, de façon hebdomadaire avec la presse d'entreprise (Cadremploi, L'Express emploi,L'Étudiant, 01 Informatique, Viadeo, etc.) et dessine en direct lors d'événements.Déjà récompensé l'année dernière par le prix du dessin de presse 2017 sur le management, face à des concurrents reconnus (Gabs, etc.), Milon s'est vu cette année décerner le prix du jury du dessin de presse 2018 sur le management. Une nouvelle reconnaissance de son art et de son talent.Faites l'humour pas la gueule ! Les recettes du bien-être au travail ! (2018), publié chez AFNOR Editions, est son quatrième livre.