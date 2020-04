L'International Booker Prize dévoile ses finalistes 

Comme promis, la liste restreinte des titres en compétition pour l'International Booker Prize 2020 a été publiée ce jeudi 2 avril, sur les réseaux sociaux, en raison des circonstances actuelles liées au coronavirus.



Considéré comme l’une des récompenses littéraires les plus prestigieuses du Royaume-Uni, l’International Booker Prize distingue chaque année un ouvrage étranger traduit en anglais et publié au Royaume-Uni ou en Irlande.Pourvu d’une dotation de 50 000 £, répartie de manière égale entre l’auteur et le traducteur du livre gagnant, le prix récompense également les ouvrages finalistes. En effet, les auteurs et traducteurs des ouvrages sélectionnés pour cette deuxième liste recevront 1000 £ chacun.Voici la liste des finalistes sélectionnés :The Enlightenment of The Greengage Tree (Europa Editions) de Shokoofeh Azar, traducteur anonymeThe Adventures of China Iron (Charco Press) de Gabriela Cabezón Cámara, traduit par Fiona Mackintosh et Iona MacintyreTyll (Quercus) de Daniel Kehlmann, traduit par Ross BenjaminHurricane Season (Fitzcarraldo Editions) de Fernanda Melchor, traduit par Sophie HughesThe Memory Police (Harvill Secker) de Yoko Ogawa, traduit par Stephen SnyderThe Discomfort of Evening (Faber) de Marieke Lucas Rijneveld, traduit par Michele HutchisonPour rappel, parmi les 13 titres initialement en lice, apparaissaient Sérotonine de Michel Houellebecq (William Heinemann, traduit par Shaun Whiteside) et Un renard à mains nues d'Emmanuelle Pagano (Faces on the Tip of My Tongue, Pereine Press, traduit par Sophie Lewis et Jennifer Higgins).Présidé par Ted Hodgkinson, le jury de cette nouvelle édition réunit : Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet, centre français d’écriture internationale ; la traductrice et écrivaine Jennifer Croft ; l’écrivaine Valeria Luiselli et l’écrivain, poète et musicien Jeet Thayil.Le titre du livre lauréat sera révélé le 19 mai prochain.