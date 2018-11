L'inventeur de la guillotine, futur héros d'une série Netflix

Netflix vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle série originale française sur sa plateforme. Son créateur n’est autre qu’Aurélien Molas, auteur de La Onzième Plaie. Il sera épaulé dans l’écriture par une autre écrivaine, Gaïa Guasti, connue pour son roman jeunesse La tête dans les choux.

go7o, CCBY 2.0

L’intrigue se déroule au Royaume de France, en 1787 : enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin – futur inventeur de la guillotine – découvre l’existence d’un nouveau virus : le sang bleu. La maladie se propage au sein de l’aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C’est le début d’une révolte … Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles ?Aurélien Molas et François Lardenois, le co-producteur, ont tenu à justifier leur choix après s’être tourné vers Netflix pour la réalisation de la série :« Lorsqu’est venue l’idée de revisiter l’Histoire de France à travers une série épique, sauvage et profondément romanesque, notre première interrogation était de savoir qui pourrait nous soutenir. Réponse, il ne pouvait y avoir que Netflix pour une telle Révolution. »Erik Barmack, vice-président de Netlfix International Originals, a partagé son engouement pour le talent de l’écrivain :« Aurélien Molas est un auteur particulièrement talentueux et innovant avec lequel nous sommes fiers de collaborer pour notre prochaine série originale française. Nous avons hâte de partager avec un public français et international une série qui s’inspire d’un moment emblématique de l’Histoire française. »L’écrivain français a notamment reçu le 5ème prix du jeune écrivain de langue française en 2006 pour son texte Génération trou noir. Il a également travaillé sur le scénario d’une mini-série : Maroni, les fantômes du fleuve, diffusée sur Arte cette année.Son homologue, Gaïa Guasti, est l’auteure de plusieurs romans jeunesse, dont La tête dans les choux. Son dernier roman en date s’intitule : Les enfants du temps qui vient, aux éditions Thierry Magnier.La production devrait être déléguée à John Doe Productions pour 8 épisodes d’environ 50 minutes. Le tournage commencera début 2019.