L'Italie confirme l'invitation pour le salon du livre de Paris 2021

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L'on se perdait en conjectures, entre effets d'annonce des uns et prudence des autres Les choses sont désormais actées : un espace de 600 mètres carrés sera dédié au Bel Paese, assure donc le président de l’Associazione italiana editori. Et les réjouissances ne manqueront pas : en 2021, par exemple, on commémorera la mort de Marcello Mastroianni, qui a beaucoup compté pour la culture française. Pour la Foire de Francfort, l'espace sera en revanche de 2000 m2.« Cette opération que nous coordonnons du point de vue opérationnel a été fortement soutenue par le ministre du Patrimoine des Biens culturels, Alberto Bonisoli, qui viendra ce 15 mars à Paris », explique-t-il.« Nous le vivons comme un investissement pour le livre italien : comme le montrent les chiffres, dans les années qui suivent celle où un pays est invité d’honneur, la traduction des œuvres dans le pays augmente de 50 %. Nous ne pouvons manquer cette occasion d’élargir notre marché », conclut Ricardo Franco Levi.