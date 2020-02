L'oeuvre hybride de Nicole Claveloux exposée à Angoulême

Cactus Acide et Beurre Fondu - Nicole Claveloux

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Grabote - Nicole Claveloux



Le Petit Prince octogénaire - Nicole Claveloux



Morceaux choisis de la Belle et la Bête - Nicole Claveloux





L'Hôtel Saint-Simon, avec son escalier en colimaçon et ses petites salles en enfilades, convenait parfaitement à la plongée dans l'œuvre multiple de Nicole Claveloux – à l'afflux de visiteurs, un peu moins. L'exposition consacrée à l'auteure française était pourtant l'une des plus réjouissantes du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, notamment parce qu'elle permet de découvrir d'un coup l'œuvre d'une artiste rarement mise en lumière.L'exposition commence par les débuts de Claveloux dans deux magazines, en parallèle : le premier, pour les enfants, Okapi, et le second, pour les adultes, Métal hurlant. Deux publications cultes, dans les années 1970, qui véhiculent chacune un imaginaire bien particulier. Pour leurs pages, Nicole Claveloux crée les personnages de Grabote, Cactus Acide et Beurre Fondu, écrit et dessine des histoires irrévérencieuses, volontiers dérangeantes.Elle participe également à Ah!Nana, magazine de BD « fait par et pour les femmes » créé en 1976 sous la direction de Janic Guillerez et diffusé jusqu'en 1978, stoppé par la censure. On la retrouvera aussi dans (À suivre) et Charlie Hebdo, ce qui permet de la situer dans le paysage de la BD française.L'illustration occupe aussi, dès les premières années, une place importante dans la production de Nicole Claveloux, qui met en image Alice aux Pays des Merveilles, La Petite Sirène ou des Contes d'Europe. Autant de textes qu'elle prend plaisir à magnifier, mais aussi à détourner, à parodier... Les personnages de la littérature mondiale deviennent ainsi sujets de moquerie, avec une tendresse non dissimulée, en témoigne ce Petit Prince octogénaire, entouré de dessins de moutons...Si Nicole Claveloux ne délaisse jamais la bande dessinée, elle s'essaie avec succès à la peinture à l'huile, en autodidacte, dans les années 1980. En 1987, elle révèle sa première toile, Nature vivante, qui sera suivie par beaucoup d'autres... Et les murs d'une salle permettent de visualiser partiellement sa production, débordante, qui mêle couleurs vives et visages inquiets, thèmes enfantins et détails sexuels (ou l'inverse).La dernière partie de l'exposition laisse d'ailleurs voir les œuvres érotiques de Nicole Claveloux, dont un détournement pornographique de La Belle et la Bête imaginé avec son compagnon, Stéphane Bozellec. L'hybridation n'est pas seulement celle des personnages : elle est aussi artistique, pour Nicole Claveloux.Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0)