L’œuvre SF de Iain Banks ne sera finalement pas adaptée par Amazon

Décédé le 9 juin 2013, Iain Banks laisse derrière lui une importante œuvre de science-fiction. La plupart de ses romans prennent place au sein de La Culture, une civilisation intergalactique d’un raffinement extrême dirigé par des intelligences artificielles bienveillantes.En 2018, Amazon Prime obtenait les droits d'adaptation d'Une forme de guerre (éditions Le Livre de Poche, traduction Hélène Collon), le premier roman du cycle, et annonçait dans la foulée préparer une adaptation audiovisuelle. Les héritiers de l’auteur étaient conviés à faire partie du projet en tant que producteurs exécutifs. Mais après deux ans de travail, tout s’arrête. Dans une déclaration faite au Guardian mercredi dernier, les garants de l’héritage de Banks affirment que « le moment n’était pas tout à fait approprié » pour que le projet se poursuive.Ils se disent cependant « extrêmement reconnaissants pour tout le soin et l’énergie créative qui ont été apportés aux premières étapes du projet », avant de conclure en souhaitant que le travail de Banks continue à « inspirer les lecteurs ».Ce choix brutal n’a pas été du goût de tout le monde. Connu pour avoir coécrit la série Utopia, le scénariste Dennis Kelly travaillait sur l’adaptation pour Amazon. Sur les deux ans passés sur le projet, il affirme n’avoir écrit qu’une trentaine de pages et admet avoir eu l’impression qu’il n’allait jamais y arriver.« En fin de compte, je pense simplement que les héritiers ne voulaient pas vraiment s'engager. Cela n’a rien avoir avec le matériau de base. S’ils n’ont rien écrit, c’était simplement parce que je pense qu’ils n’étaient pas prêts à le faire, pour une raison quelconque. Je suis un peu perplexe, pour être honnête. »Cette annonce va faire des déçus jusqu’au sommet de l’entreprise. La Culture est en effet une saga particulièrement appréciée du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, qui avait avoué que la série comptait parmi ses romans favoris. Bezos n’est pas le seul milliardaire fan de l’univers de science-fiction de Banks : Elon Musk aurait ainsi nommé ses vaisseaux SpaceX en référence aux ouvrages.Un coup du sort qui a peut-être une explication karmique. Profondément engagé à gauche dans ses convictions, Iain Banks n’aurait sûrement pas été ravi de voir son œuvre tomber entre les mains du cybermarchand, symbole du capitalisme à outrance...