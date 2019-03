L'Oiseau du Bon Dieu de James McBride sera adapté en série d'ici 2020

Une série adaptée du roman L'Oiseau du Bon Dieu de James McBride (traduit de l'anglais par François Happe aux éditions Gallmeister) devrait prochainement faire son apparition. Ethan Hawke, l'acteur plusieurs fois nominé aux Oscars, devrait jouer le rôle principal de l'abolitionniste du XIXe siècle, John Brown, dans le programme télévisé de la société de production Blumhouse.



Ethan Hawke (Nicolas Genin - CC BY 2.0) Ethan Hawke (Nicolas Genin - CC BY 2.0)

« Je l'ai écrit pour montrer que nous, les Américains, sommes une famille - dysfonctionnelle, insipide, drôle, voire dangereuse les uns envers les autres, mais malgré tout une famille », a déclaré l'auteur du livre lors de l'annonce de l'adaptation de son oeuvre.Le lauréat du National Book Award for Fiction, James McrBride, raconte les mémoires d'un adolescent réduit en esclavage. Il se nomme Henry Shackleford, connu également sous le nom de « Little Onion ». Il rejoint un certain John Brown, lors de fortes tensions au Kansas, juste avant la guerre de Sécession. Ensemble, ils partent dans une quête pour l'abolition de l'esclavage.La direction et la production exécutive seront gérées principalement par Anthony Hemingway et Jason Blum, qui coécriront l’adaptation du roman avec l’auteur et scénariste de Fear The Walking Dead, Mark Richard. Good Lord Bird est la deuxième collaboration sur un petit écran de Hemingway et Blum en moins d'un an après The Purge.Autre fait surprenant, Ethan Hawke et Jason Blum avaient déjà travaillé ensemble auparavant, au Malaparte Theatre Company.« Good Lord Bird est l'un de mes livres préférés, raconté avec beaucoup d'esprit, de grâce et de sagesse par le grand James McBride, a déclaré Hawke. Je suis extrêmement chanceux d'avoir des partenaires aussi enthousiastes et qui en font une réalité - mon épouse et partenaire de production Ryan Hawke et mes amis de longue date chez Blumhouse. Je suis impatient de travailler pour la première fois avec les talents de Showtime et Anthony Hemingway - qui ont tous deux réalisé l'une des meilleures chaînes de télévision au cours des deux dernières années ».Anthony Hemingway, quant à lui, a expliqué qu'il se sentait confiant concernant ce projet d'adaptation. En effet, le producteur a déjà « eu la chance de raconter de belles histoires qui ont un impact social délibéré en abordant des problèmes d’actualité auxquels le monde est confronté, en particulier les communautés de couleur ». On peut par exemple rappeler sa mini-série Shots Fired, qui met en scène la mort d'un homme blanc par un policier afro-américain lors d'un contrôle routier.Aucune date officielle de sortie n'a encore été dévoilée pour la sortie de la série adaptée de L'Oiseau du Bon Dieu. Néanmoins, les studios Blumhouse espèrent terminer le tournage d'ici 2020.Avoir réussi à intégrer Ethan Hawke au casting est un réel coup de publicité. L'acteur est connu du grand public grâce à ses rôles dans Le Cercle des poètes disparus, Croc-Blanc ou encore Bienvenue à Gattaca. De plus, l'acteur et scénariste a été nommé pas moins de quatre fois aux Oscars au cours des vingt dernières années (deux fois pour le meilleur rôle secondaire en 2002 et 2015 et deux fois pour le meilleur scénario adapté en 2005 et 2014).via Deadline