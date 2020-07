L'ultime roman d'Aldous Huxley adapté en série par Leonardo DiCaprio

ADAPTATION : le prochain titre de Kazuo

Ishiguro porté sur grand écran

Bienvenue à Pala, une île où l’Orient et l’Occident s’embrassent, où tout est pour le mieux dans le plus juste, le plus pacifique environnement qui soit. Utopie ? Soit. Mais pour Will Farnaby, heureux naufragé, le rêve est bien réel. Communion des hommes et de la nature, paradis artificiels, méditation, sagesse, liberté... On la disait imaginaire : Pala s’ouvre à lui, bien réelle.

Hélas, cette enclave idéale ne tarde pas à attirer les plus funestes convoitises. À croire que ce que l’homme a fait de plus beau, l’homme peut le défaire...

Il semble qu’Huxley soit devenu un nouveau filon à adaptation. Après que Peacock, le service de streaming de NBCUniversal, a décidé de s’appuyer sur Le meilleur des mondes (traduction Jules Castier ed. Pocket), pour sa nouvelle série originale, c’est au tour de Leonardo DiCaprio de se tourner vers les écrits du romancier.Selon Variety , l’acteur américain aurait commencé le développement d’une série basé sur L'île (traduction Mathilde Treger ed. Pocket), dernier roman de l’auteur. L’adaptation serait produite par les deux sociétés Appian Way et In Good Company qui lui appartiennent.Après avoir traumatisé le monde entier avec le cocktail d’eugénisme et de dépression que constituait Le meilleur des mondes, Huxley propose dans cet ouvrage tardif une forme d’utopie. Un îlot de bonheur et d’amour, évidemment fragile autant que menacé.Le résumé de l’œuvre proposé par l’éditeur :La série n’a pas encore de calendrier, de casting ni même de diffuseur (sans parler de date de sortie) et n'en est qu'aux prémices de son développement. Cependant, avec ces deux adaptations à venir, le travail de l'écrivain sera remis au goût du jour, pour un bout de temps.