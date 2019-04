L'un des spin-offs de Game of Thrones n'aura pas lieu

Petit pincement au coeur pour les fans du Trône de Fer. Non seulement la série touche bientôt à sa fin, mais en plus, l'un des spin-offs prévu pour surfer sur le succès de la franchise a été récemment annulé. L'écrivain et producteur américain Bryan Cogman, qui était en charge du projet, a préféré se consacrer à une nouvelle collaboration avec le géant Amazon.



« HBO a décidé d’adopter une approche différente. Je travaille maintenant avec Amazon et je les aide à organiser leurs séries. C'est donc un au revoir. J'en ai fini avec Westeros. [...] Je ne pouvais pas rêver mieux que ce magnifique épisode (épisode 2, saison 8) pour conclure en beauté. Cela a été très cathartique pour moi de re-regarder la série récemment. Elle représente tout de même 10 ans de ma vie », a déclaré Bryan Cogman dans une interview pour le



En effet, le producteur américain a su toucher le cœur des fans de Games of Thrones avec l'écriture d'onze épisodes de la série phare de HBO. Parmi les plus marquants, on se rappelle évidemment le cinquième épisode de la saison 3 : Baisée par le feu (Kissed by fire en anglais) qui pousse à son paroxysme l'attirance mutuelle entre Jon Snow et Ygritte. Cette création de Cogman a par d'ailleurs reçu le Creative Arts Emmy Awards du meilleur maquillage pour une série, en 2013.

4 autres spin-offs encore dans les placards



Malgré l'annulation du projet de Cogman, quatre autres spin-offs de Game Of Thrones sont encore en développement chez HBO. D'ailleurs, l'un d'eux va commencer son tournage cet été même, celui de Jane Goldman.



Cette dernière travaille sur un préquel qui, pour le moment, est intitulé The Long Night. L'intrigue devrait se dérouler 8000 ans avant les événements actuels de Westeros, remontant à l'affrontement entre les Premiers Hommes et les Marcheurs Blancs.