L'UNICEF organise un concours d'écriture pour les jeunes de 15 à 20 ans

Le concours d’écriture est organisé dans le cadre du Prix UNICEF de littérature jeunesse. Il est partenaire des éditions Le Livre de Poche. C’est l’occasion pour les jeunes, âgés de 15 à 20 ans, de partager leur talent et leurs émotions à travers leurs écrits.Cette année le thème est « Héroïnes et héros du quotidien : change le monde avec tes mots ». Les adolescents sont encouragés à écrire le premier chapitre d’une histoire soit dans la catégorie nouvelle ou poésie/slam, sur l’héroïsme et l’engagement. Ils doivent par la suite l’envoyer avant le 1er septembre sur la plateforme dédiée En cette année qui marque le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, les jeunes ont ainsi l’occasion de mettre en lumière le courage et la conscience de la jeune génération en action. L’écrivaine Agnès Ledig est la marraine de l’édition 2019.« Nous nous devons de donner la parole aux enfants, quel que soit leur âge, car leur rôle est déterminant dans la société et dans la marche du monde. En cela, l’écriture est un outil formidable pour s’emparer d’un sujet, y réfléchir et partager ses idées. Je suis très heureuse, en tant que marraine du concours d’écriture des 15-20 ans, de les accompagner dans cette prise de position sur ce thème passionnant des “héros du quotidien” à travers les textes qu’ils produiront », explique Agnès Ledig.Le texte du/de la lauréat. e paraîtra aux éditions Livre de Poche, dans un recueil collectif, en 2020. Les dix textes finalistes seront aussi réunis et publiés dans un recueil collectif sur la plateforme Librinova.Cette année, UNICEF France propose également aux candidats d’écrire leur texte à plusieurs. Comme le dit l’adage « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C’est dans cette optique que UNICEF encourage l’écriture collaborative. Pour l’association, le concours d’écriture une occasion de réunion et de partage entre jeunes graines d’écrivain. e. s.L’année passée, 71 nouvelles avaient été publiées sur la plateforme myunicef.fret. Les lauréats de 2018 étaient Alice Polette pour son texte La Couverture jaune, et le groupe de 9 jeunes slameurs M.A.G.I.C. Ils ont été édités avec d’autres d’auteurs et slameurs reconnus, dans le recueil Exils , paru en mai dernier chez Livre de Poche.