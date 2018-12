L'univers de Blade Runner, d'après Philip K. Dick, adapté en anime

La licence Blade Runner, tirée du roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick, a fait un retour en force, récemment. Après le film Blade Runner 2049, sorti en 2017 et suite directe du Blade Runner de 1982, une série anime, Blade Runner — Black Lotus, prend la suite. 13 épisodes de 30 minutes seront produits.

Directement inspiré du film oscarisé Blade Runner 2049, Blade Runner — Black Lotus sera une série de treize épisodes de trente minutes produits par le studio d’animation Sola Digital Arts (Ultraman). Shinji Aramaki (Appleseed, Albator corsaire de l'espace) et Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell Stand Alone Complex) réaliseront tous les épisodes de la première saison.Le réalisateur Shin'ichirô Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo) supervisera le projet en tant que producteur créatif. Si les détails autour de Blade Runner – Black Lotus restent encore confidentiels, les producteurs ont toutefois déclaré que l'histoire se déroulera en 2032 et que l'on retrouvera des personnages familiers de l'univers de Blade Runner.L'univers de Blade Runner est né en 1968 sous la plume de l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick avec le roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?. Il est ensuite adapté au cinéma en 1982 par Ridley Scott avec Harrison Ford dans le rôle principal.À l'occasion de la sortie de Blade Runner 2049, plusieurs courts-métrages avaient été réalisés, ainsi qu'un film d'animation, Blade Runner Black Out 2022, réalisé par Shin'ichirô Watanabe, justement. Ce dernier se déroulait quelques années après le film de Ridley Scott, mais avant celui de Denis Villeneuve.