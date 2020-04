La 15ème édition du Lyon BD festival n’aura pas lieu

© Tim Douet





L’interdiction des rassemblements publics jusqu’à la mi-juillet a en effet contraint les organisateurs à annuler l’évènement. Pour la première fois en quinze ans, ce rendez-vous incontournable du 9e art n’aura pas lieu.« Jusqu’au bout, nous aurons réfléchi, essayé, déconstruit, reconstruit, imaginé des pas de côté et envisagé des alternatives. Il nous faut désormais, et en conscience, savoir renoncer. » a déclaré Mathieu Diez le directeur du festivalCependant pour M.Diez c’est également l’occasion de rebondir et l’équipe du festival travaille d’ores et déjà sur la saison d’automne qui s’annonce riche en évènements et qui débutera au mois de septembre prochain.