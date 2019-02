La 17e édition du festival Escale du Livre, à Bordeaux, s'annonce

Avec plus de 130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, des débats, lectures, rencontres, expositions, ateliers, performances et spectacles, des créations inédites, des rendez-vous pour la jeunesse et un village littéraire réunissant dix librairies indépendantes, soixante-dix maisons d’édition et deux cents éditeurs représentés, l'Escale du livre s’est imposée comme une manifestation forte à Bordeaux.



Chaque année, ce sont environ 30.000 personnes qui répondent présent lors des 3 jours de la manifestation, venant principalement de la Nouvelle Aquitaine (public familial, enfants comme personnes âgées, urbains comme ruraux, grands lecteurs comme publics éloignés de la culture ou fragilisés) tandis que 2000 jeunes (de la maternelle au collège) bénéficient d'un programme adapté.



Un espace jeunesse inédit



Centrée principalement sur la rentrée éditoriale d’hiver, l’Escale du livre propose une programmation littéraire exigeante, associant des auteurs reconnus et d’autres qui marqueront le paysage littéraire de demain. Pour cette édition 2019, on note ainsi la présence de Nathacha Appanah, Muriel Barbery, Emmanuelle Bayamack-Tam, Estelle-Sarah Bulle, Chloé Delaume, David Diop, Hervé Le Corre, Véronique Ovaldé ou encore Jean-Christophe Rufin et Carole Zalberg.



Du côté des auteurs étrangers, David Vann (États-Unis), Charif Madjalani (Liban), Robert Menasse (Autriche), Jana Juráová (Slovaquie), Pinar Selek (Turquie) et Ryoko Sekiguchi (Japon), notamment, assurent une diversité des pays et cultures représentés.



Auteurs de bande dessinée, comédiens, musiciens et peintres viendront compléter ce programme déjà chargé. Des grands débats, des grands entretiens, mais aussi des rencontres avec des auteurs permettront au public de profiter des moments privilégiés avec les créateurs.



Outre les animations, lectures musicales, concerts dessinés et spectacles inédits, la nouveauté de cette édition consiste en un chapiteau du salon du livre, la « Librairie Renaudel », exclusivement dédié à la littérature jeunesse : 450 m2 d'espace ludique, de découverte et de détente, pour les enfants, les jeunes et les familles.



Un pré-programme est accessible ci-dessous.