La 2e Nuit de la lecture donne rendez-vous en librairies et bibliothèques

Pour sa deuxième édition, la Nuit de la lecture se déroulera le samedi 20 janvier 2018 dans les bibliothèques et librairies qui proposent plusieurs milliers d'événements partout en France.





Toute la journée et toute la soirée, les Français sont invités à venir découvrir des lectures musicales, des spectacles de théâtre, des lectures en pyjama, sous la couette ou à la lampe de poche, des expositions, des projections de films, des jeux autour du livre et de la lecture (quiz, enquête, chasse au trésor ou autre escape game), des ateliers d’écriture ou de découvertes livresques, des conférences, des dégustations littéraires… et bien sûr des rencontres avec des écrivains.



Cette manifestation nationale autour de la lecture et du plaisir de lire se veut donc inclusive et travaille avec ses partenaires associatifs pour que cette deuxième édition permette de développer la lecture ou d’organiser la rencontre avec le livre pour des publics les plus divers.





Cette année particulièrement des événements sont organisés par des acteurs associatifs en liaison avec des bibliothèques et librairies auprès des migrants, auprès des publics en situation de handicap, hospitalisés ou en établissements de santé ainsi qu’auprès de personnes sous main de justice (adultes et mineurs, milieux ouverts et fermés).



La Nuit de la lecture 2018 permet également de renforcer des passerelles entre le milieu éducatif et le monde de la bibliothèque et de la librairie, notamment avec la participation de centres de documentation et d’informations d’établissements scolaires mais aussi de bibliothèques universitaires.





Ainsi par exemple, « Les Petits champions de la lecture » et les classes théâtre des lycées sont invités à exercer leurs talents dans les bibliothèques et les librairies participant à la manifestation. Cette année, de nombreuses finales locales des Petits champions de la lecture, créé par le Syndicat national de l’édition et qui propose à tous les enfants de CM2, de participer à un concours de lecture à voix haute, se dérouleront le 20 janvier 2018.

Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2018 sur www.nuitdelalecture.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #NuitLecture.