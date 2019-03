La 2ème sélection du Prix de la Closerie des Lilas dévoilée

Le Prix de la Closerie des Lilas a pour mission de « soutenir et faire connaître une littérature féminine de qualité ». Chaque année depuis 2007, l'Académie Lilas rassemble un nouveau jury, exclusivement composé de femmes du monde des arts, des lettres, de la presse, des sciences et de la politique.Voici la liste des membres du jury de cette année : Lydia Bacrie, Jeanne Damas, Françoise Fabian, Anne Fulda|, Claudie Haigneré, Pauline Lefèvre|, Mazarine Pingeot, Leïla Slimani (Présidente) et Claudia Tagbo.La deuxième sélection du Prix de la Closerie des Lilas :Doggerland, Elisabeth Filhol (POL)Le matin est un tigre, Constance Joly (Flammarion)Les enténébrés, Sarah Chiche (Seuil)Suiza, Bénédicte Belpois (Gallimard)La lauréate deviendra l’invitée privilégiée du célèbre restaurant pendant une année. En partenariat avec la maison Montblanc et la maison Duval-Leroy, le prix de la Closerie des Lilas accordera un chèque de 3000 € et un magnum de « Femme de Champagne » à l'autrice préférée du jury. À boire avec modération, bien sûr.