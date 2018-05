La 31e édition du Prix Italo Calvino récompense FIlippo Tapparelli

La 31e édition du prix Italo Calvino a consacré le livre de Filippo Tapparelli, L’inverno di Giona. Remis à Turin ce 22 mai, il s’accompagne de deux autres récompenses.









Le jury a décidé de saluer ce roman pour « sa grande force visionnaire », considérant qu’il s’agit là d’un récit « poignant et puissant ». Passionné de littérature anglaise, de romans noirs psychologiques et travaillant comme ingénieur, le jeune auteur profitera de cette récompense pour aller à la rencontre d’éditeurs intéressés.

Deux mentions spéciales sont également, la première à Adil Bellafqih pour Il grande vuoto, qui a su « mélanger différents genres comme le noir et la dystopie ». Accessoirement, l’auteur se déclare fan intégral de Stephen King...



Une autre mention a récompensé Il Faraone de Riccardo Luraschi, embarqué dans « une vaste construction narrative », inspirée par la vie des Italiens au cours des vingt-cinq dernières années.



La troisième mention Treccani est allée à Giulio Nardo, pour Sinfonia delle nuvole. Ici, c’est la notion de liberté personnelle qui sous-tend le texte. Le jury a été charmé par la capacité « créative et imprévisible ».



Ce prix récompense des auteurs encore non publiés, à l’initiative d’un groupe d’écrivains admirateurs et amis d’Italo Calvino. Le prix fut créé en 1985, peu après la mort de l’écrivain. Il se destine à faciliter la rencontre entre des auteurs et de possibles éditeurs.