La 32e édition du Salon International du Livre Rare se tiendra en avril

L'occasion de découvrir des documents inédits

Émile Zola, Pour la lumière - Affaire Dreyfus, Londres, 19 Juillet 1898 - LE MANUSCRIT FRANÇAIS

Louis, Chevalier de SADE, Archives manuscrites inédites et complètes de Louis, Chevalier de Sade (1753-1832). Environ 20.000 feuillets autographes. LIBRAIRIE LE FEU FOLLET Henri Lecourt, La cuisine chinoise, Pékin, Albert Nachbaur, 1925, LIBRAIRIE GASTÉRÉA . Joseph Sauveur, Traité de fortifications, 1737, Première partie. Où l’on explique l’art de fortifier les places et les systèmes mis en place. ANTIQUARIAT MICHAEL KÜHN . virgile, Les Bucoliques, 1953, Comprenant 20 lithographies originales en couleurs de Jacques villon. LIBRAIRIE PATRICE ROSSIGNOL Lettre autographe signée Marcel Proust à Robert de Flers (Paris, le 6, 7 ou 8 novembre 1913). LE MANUSCRIT FRANÇAIS

La Cinémathèque française comme invitée d'honneur

Jean-Luc Godard par Guido August, affiche américaine pour A bout de souffle





Pour sa 32 édition, le Salon international du Livre Rare accueillera environ 160 exposants, libraires, galeries d’estampes et de dessins de 12 pays différents. Elle sera notamment marquée par le retour de 61 libraires étrangers.« Nous nous sommes battus pour faire venir des marchands étrangers qui avaient délaissé le Salon et la place de Paris. Il y a trois ans, aucun marchand américain n’était présent et nous n’avions accueilli qu’un seul marchand anglais. Pour cette édition nous recevrons près de dix marchands britanniques, dont les quatre grands que sont Quaritch, Shapero, Sims Reed, Peter Harrington. Nous avons également développé le principe de stands collectifs via la LILA, Ligue Internationale de la Librairie Ancienne. Ainsi six stands collectifs regrouperont des contingents importants d’excellents libraires venant des États-Unis, de Grande Bretagne, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie et du Japon » explique Hervé Valentin, Président du SLAM, le Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne et organisateur du Salon dans un communiqué.Ces six stands collectifs rassembleront 31 libraires étrangers dont 80 % n’ont jamais exposé à Paris, parmi lesquels le célèbre marchand californien Golden Legend, le grand spécialiste américain dans les autographes Tamino, ou encore l’important marchand autrichien Antiquariat Gilhofer, qui n’était plus venu depuis plusieurs années.Outre l’exposition de manuscrits, autographes, lettres ou éditions originales des grands noms de la littérature tels que Camus, Verlaine, Sartre, Flaubert ou encore Céline, le Salon du Livre du Livre Rare sera aussi l’occasion de découvrir des documents inédits comme le manuscrit de 5 pages d’Émile Zola, « Pour la lumière ». L'article, qui ne sera jamais publié, a été écrit par l'écrivain naturaliste en juillet 1898, le premier jour de son exil en Angleterre et six mois après la publication de J’Accuse… ! , soit en pleine affaire Dreyfus. Le document sera présenté par Le Manuscrit Français.Les documents présentés seront répartis sous diverses thématiques comme «Histoire et Voyages», « A l’origine du livre », « Reliures remarquables », « Sciences et médecine », « Beaux-arts », « Illustrations remarquables », « Eloge du graphisme », ainsi que d'autres ayant trait à la photographie, au cinéma ou à la gastronomie.« Le Salon du Livre Rare montre une vraie diversité dans la manière d’exercer le métier de libraire et permet aussi de donner une visibilité à des marchands qui exercent dans la discrétion aux quatre coins de la France. C’est l’occasion pour eux de sortir de belles pièces » a ajouté Hervé Valentin.Plusieurs activités ponctueront l’évènement. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les métiers et les techniques des imprimeries, assister à une démonstration de gravure de poinçons réalisés par l’Atelier du livre d’art et de l’estampe de l’Imprimerie Nationale ou bien en savoir plus sur le rôle des bouquinistes de Paris.L’invité d’honneur de cette 32ème édition sera la Cinémathèque Française, qui présentera une sélection de pièces emblématiques de sa collection illustrant la richesse du patrimoine cinématographique.Une première section mettra en lumière le précinéma et les pères fondateurs du cinéma français et mondial autour de Gaumont, Pathé et Méliès. Un focus sur les avant-gardes des années 20, ainsi qu’un autre autour de la Nouvelle Vague feront partie de l’exposition proposée par la cinémathèque.Cette dernière mettra également à l’honneur les illustrateurs notamment grâce à la collection d’affiches de la Cinémathèque française, riche à ce jour de 22.000 documents catalogués et numérisés, dont des affiches de films, de manifestations, de salles de cinéma, de précinéma, de sociétés.Jeudi 23 avril : vernissage sur invitation uniquement 17h-22hVendredi 24 avril : 11h-20hSamedi 25 avril : 11h-20hDimanche 26 avril : 11h-20hEntrée et catalogue : 10 €Pour plus d'information sur l'évènement, c'est à cette adresse