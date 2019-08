La 3e édition de Rolling Paper, le salon de l'édition photo indépendante

Inay@ — CC BY 2.0





Lancé en 2017 par Émilie Lauriola, responsable du BAL Books, et Chloë Rebmann, libraire, ROLLING PAPER propose une autre approche du livre et du fanzine photo à travers de nouveaux formats de présentation et d’installation.



La soirée de lancement le 30 août débutera avec l’ouverture de la foire des éditeurs et sera suivie d’un concert de la musicienne franco-japonaise Amo Vaccaria qui présentera son projet Amosphère à partir de 20h. Après son groupe Seahorse Hunter et son duo 1/3, le projet solo de Vaccaria, Amosphère, est issu de son travail plastique autour du cercle, de la sphère et de l’espace.



La foire rassemblera des éditeurs photo innovants : APE, Poursuite, RVB Books, Red Lebanese, BATT Coop, Mother Publishing, Silence Éditions, Loose Joints, Demi Tour de France, Classe Moyenne Éditions, 1991, _bulk, September Books, Les Éditions Musicographiques ou encore Essarter Éditions.



Au programme également, une table Speedbooking où de jeunes photographes et éditeurs présenteront leurs projets autoédités.



Cadavre Exquis, une performance visuelle et poétique inédite des artistes Marie Quéau et Pauline Hisbacq autour de la diffusion des images, sera installée dans l’espace du BAL et se déroulera pendant tout le week-end, avec la participation du public.