La 3e nuit de la lecture avec Bérénice Bejo comme marraine

L’événement réunit donc les établissements qui dans l’Hexagone se sont engagés pour une nuit de livres. Le syndicat de la librairie française s’y associe également, ainsi « les Librairies Indépendantes affichent une fois de plus leur engagement en faveur de l’accès à la lecture du public le plus large ».Bérénice Bejo, qui a reçu en 2012 le César de la meilleure actrice pour le film The Artist (réalisation : Michel Hazanavicius), a accepté avec enthousiasme d’être la marraine de cette grande fête du livre et de la lecture.Avec pour mot d’ordre « Tous lecteurs ! », la programmation de la Nuit de la lecture s’adresse à tous les publics, de tous âges, dans tous les lieux où la lecture est à l’œuvre… lecture tous supports : imprimé, audio, numérique, presse, blogs, mangas…Organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec les acteurs du livre et de la lecture (bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs…), l’événement a pour objectif de faire découvrir de manière ludique et festive les milliers de bibliothèques et de librairies qui constituent le premier réseau culturel du pays.Plus largement, tous les lieux qui participent au développement du plaisir de lire : musées, théâtres, centres d’art, associations, hôpitaux, écoles, proposent à leur public des animations dédiées.La lecture est le premier vecteur de transmission de la culture. Elle instruit, elle distrait, elle émancipe les esprits et forme le socle d’une culture partagée.Le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine, en outre-mer, mais aussi à l’étranger, la Nuit de la lecture invite chacun à trouver ou retrouver le plaisir de lire... et à le partager.