La 41e édition du Salon de Montréal a réuni 120 000 visiteurs

#SALONLIVREMTL18 – Ça y est, voilà un autre Salon du livre qui s’achève « avec grand succès », revendique toute l’équipe. Et de remercier chaleureusement l’ensemble des artisans du milieu qui « font de cette fête annuelle du livre et du lire un rassemblement incontournable du paysage culturel et évènementiel montréalais ».





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« L’essence du Salon réside dans les rencontres qu’il permet, et particulièrement la rencontre entre les créateurs et les lecteurs. Les milliers de séances de dédicaces, le foisonnement de livres et la diversité des animations confèrent au Salon sa richesse et sa couleur », affirme les organisateurs. Le salon aura ainsi accueilli près de 120 000 visiteurs, dont 20 000 élèves dans le cadre du programme des Matinées scolaires.

Un remerciement tout particulier est adressé aux auteurs invités d’honneur, Joséphine Bacon, Samuel Champagne, Martine Delvaux, Marianne Ferrer, Dany Laferrière, Heather O’Neill, Alain Vadeboncoeur et Bernard Werber qui ont été les visages du Salon pendant 6 jours.

Le Salon en quelques chiffres :

2400 séances de dédicaces

400 animations et tables rondes

880 maisons d’édition représentées

75 séances de prescriptions littéraires, présentées par la Maison des libraires

20 activités autour du thème Refonder les histoires : les voix de la résistance, présentées par l’Espace de la diversité

4 ministres et 5 députés provinciaux, 1 ministre fédéral et un ancien premier ministre du Canada en visite.

5 trousses scolaires pour aider les enseignants et les élèves à préparer leur visite

112 participants à la Foire des droits de traduction qui réunissaient des éditeurs anglophones et francophones du Canada.

20 éditeurs internationaux dans le cadre du programme Rendez-Vous de l’ANEL

11 libraires francophones (France, Suisse, Belgique)

1 délégation de la Foire du livre de Francfort (Frankfurter Buchmesse)

620 inscriptions et 11 rencontres lors de la Journée des professionnels

1 passion : le livre et la lecture

« Nous tenons à souligner cette année, pour la première fois, la présence chaleureuse et enthousiaste des bénévoles qui ont accueilli et guidé les visiteurs. Nous leur exprimons toute notre gratitude », indique le communiqué. Ils furent en effet 250 bénévoles à avoir donné quelque 1075 heures de leur temps pour accompagner les visiteurs, les auteurs, etc.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



L’équipe du SLM se met dès maintenant au travail pour continuer à assurer le succès du Salon du livre de Montréal et construire, avec tous ses partenaires, le SLM de demain. « Nous vous donnons rendez-vous en novembre prochain. Où et quand ? Restez à l’affut ! »

Alors même qu’il n’avait pas encore débuté, le salon de Montréal faisait en effet l’objet d’une polémique, indiquant que l’édition 2019 se déroulerait au mois de décembre. De quoi nuire aux libraires de la région, alors qu’approcheraient les fêtes.



En effet, en 2019, la manifestation doit quitter la place Bonaventure, qui sera changée en bureaux, pour intégrer le palais des Congrès, à l'occasion de sa 42e édition. Plus grand, donc, mais avec des dates qui auraient possiblement dérangé une partie des professionnels…

« La direction générale réaffirme son engagement aux côtés des libraires et sa volonté à valoriser le rôle crucial que jouent les librairies dans l’écosystème du livre. Le Salon du livre de Montréal travaille activement pour qu’ait lieu ce grand événement rassembleur et fédérateur du paysage culturel et événementiel montréalais aux dates traditionnelles de la mi-novembre », indiquait alors un message de la direction du salon.