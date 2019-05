La 4e édition de Mots dits Mots lus aura lieu ce 29 juin

Mots dits Mots lus est une initiative de la compagnie de spectacle vivant La Constellation, qui acte dans le domaine du développement des arts dans l’espace public. Mis en place il y a 4 ans, Mots dits Mots lus se veut être un générateur de rencontres et cherche constamment à rendre accessible la lecture à haute voix au plus grand nombre.Pour sa 4e édition, la SNCF ainsi que l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) seront partenaires de l’évènement. Par la lecture à haute voix, Mots dits Mots lus s’engage et défend certaines valeurs : la promotion de la lecture, la lutte contre l’illettrisme, la lecture pour le jeune et très jeune public grâce aux Préambules organisés toute l'année, l’accessibilité au plus grand nombre, le plurilinguisme.Les Français portent un intérêt de plus en plus important à la lecture à voix haute. À l’instar du livre audio qui connaît lui aussi une forte croissance . Depuis 2018, le nombre consommateur est passé de 12 % à 16 %, soit une hausse de 38 %. Un chiffre principalement dû aux 26-35 ans qui semblent amateurs d’audiolivres.Selon Hélène Ribeyrolles, directrice artistique de Mots dits Mots lus : « Lire à haute voix, cet acte de pouvoir porter sa voix et de se faire entendre, permet aux lecteur·rice·s de penser et d’affirmer des paroles sensibles et multiples. Car lire à haute voix peut aussi répondre à une nécessité, à une urgence de dire des mots, une forme de résistance à un monde dont souvent le sens nous échappe. »Pour s’inscrire à l’évènement et proposer son moment de lecture il suffit de remplir le formulaire d’inscription