La 5e édition du festival Quartier du Livre dévoile son programme 

Créé en 2015 par la Maire du Ve arrondissement Florence Berthout, le festival Quartier du Livre célèbre le livre dans tout un quartier, et pas des moindres. Le Quartier latin occupe une place à part entière dans l'Histoire, fort de sa vocation intellectuelle quasi millénaire. C'est encore l'un des quartiers qui accueille la plus dense concentration au monde de libraires et maisons d'édition.L'association Vivre Lire coordonne l'organisation de l'événement. Le festival avait rassemblé environ 40 000 visiteurs en 2018.« Moins qu'un salon, c'est une fête du livre à l'échelle de tout un arrondissement », rappelle Florence Berthout. Plus de 80 lieux sont ainsi mis à contribution, de l'École normale supérieure à la librairie indépendante de quartier en passant par les crèches municipales. « Ne se voulant pas qu'élitiste, de nombreuses actions de médiation sont organisées pour faire découvrir et aimer le livre », rajoute le festival.Pendant une semaine, ce sont près de trois cents événements qui sont organisés dans les lieux qui font la richesse du Quartier latin : librairies, maisons d'édition ou encore établissements d'enseignement supérieur.Après David Foenkinos, Delphine de Vigan ou encore Marc Lévy, c'est Patrick Poivre d'Arvor, figure populaire et auteur d'une vingtaine de romans, qui sera le parrain de cette cinquième édition.Pour cette édition, on retrouvera les incontournables du festival comme la librairie éphémère où plus de cent auteurs sont attendus à la rencontre des lecteurs, abrités au sein de la Mairie du Ve. Mais aussi la remise du Prix du Livre d'Histoire contemporaine au Panthéon, présidé par Jean-Louis Debré ; les balades littéraires programmées par des écrivains dans le quartier et La « Grande Nuit de la Poésie » qui se tient depuis 21 ans.Enfin, on retrouvera aussi le concours international d'éloquence, organisé en Sorbonne en partenariat avec l'Université Paris 1 et l'Agence universitaire de la Francophonie. À noter aussi le salon de la LICRA, la nuit ciné-philo et de nombreuses expositions autour du livre.Pour les nouveautés de l'édition 2019, on comptera la Journée de lutte contre l'illettrisme organisée par Cécile Ladjali, auteur du best-seller Illettré (adapté à la télévision), mais aussi les parcours gastronomie et littérature. Une soirée speed dating entre auteurs confirmés et plumes en herbe sera également organisée.Enfin, la nuit de la littérature européenne sera instituée ainsi que le « Quartier des bulles », trois jours réservés à la bande dessinée et prôner le Ve arrondissement comme haut lieu du 9e art à Paris.