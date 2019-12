La 5e édition du Prix Régine Deforges est officiellement lancée

Membres du jury du Prix Régine Deforges Membres du jury du Prix Régine Deforges

Pour sa prochaine session 2020, Lire à Limoges se tiendra du 15 au 17 mai. À l'aune de cette perspective, les membres du jury du prix Régine Deforges ont ainsi annoncé dans un communiqué avoir lancé officiellement sa 5e édition.Le jury réunira comme chaque année les trois enfants de l’auteure Régine Deforges, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky, Franck Spengler, ainsi que de David Foenkinos, Noëlle Châtelet, Daniel Picouly, Serge Joncour, Julie Bonnie, Marina Carrère d’Encausse, Julien Cendres, Éric Portais et Gilles Marchand, son nouveau membre.Les ouvrages proposés par les maisons d’édition seront présélectionnés par un comité piloté par la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. Celui-ci est composé de représentants de la bibliothèque, de citoyens-lecteurs et de libraires partenaires de la manifestation Lire à Limoges.La liste des huit ouvrages sélectionnés pour concourir sera dévoilée début mars, et le jury aura jusqu’au 16 avril pour délibérer.La remise officielle du Prix est prévue pour le vendredi 15 mai 2020. Le ou la lauréate retenue se verra récompensée par la Ville de Limoges, qui lui financera une campagne promotionnelle à échelle internationale.Cette année, le Prix Régine Deforges est revenu à Joseph Ponthus pour son premier roman À la ligne paru aux éditions La Table Ronde.