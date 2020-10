La 5e nuit de la lecture propose de “Relire le monde”

crédit illustration : Mysticsartdesign CC 0

En 2021, la manifestation poursuit son développement et se transforme en « Nuits de la lecture » afin de proposer, du 21 au 24 janvier, une programmation élargie sur 4 soirées avec un temps fort le samedi 23.Dans le contexte sanitaire actuel, il est apparu nécessaire au ministère de la Culture de maintenir cette grande fête du livre pour fédérer tous les acteurs de la chaîne du livre et réaffirmer auprès de tous la place essentielle du livre et de la lecture dans notre société.La filière du livre, comme l’ensemble du secteur culturel, a beaucoup souffert de la crise sanitaire. L’édition 2021 des Nuits de la lecture sera l’occasion de la soutenir et de la valoriser.Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier, le public se réunira ainsi autour de milliers d’événements physiques et numériques, autour du thème « Relire le monde ». Grâce à la lecture, il est en effet possible, après cette période de confinement, de réinventer et de réenchanter le monde, de voyager de manière immobile, de partir à la découverte d’autres horizons, et de rêver à d’autres aventures.Les lieux les plus divers, allant des bibliothèques, médiathèques et librairies aux musées, théâtres, établissements scolaires et universitaires, structures pénitentiaires et médico-sociales, réseau des établissements culturels français à l’étranger ainsi que partenaires internationaux, mettront à l’honneur, 4 soirs durant, le livre et l’ensemble de ses acteurs pour permettre à toutes et tous de relire le monde à la lumière de la littérature.