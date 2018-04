La 6e Journée du Manuscrit Francophone aura lieu à Alger

Cette semaine, à l'occasion du Salon du Livre de Genève, aura lieu le lancement de la 6ème Journée du Manuscrit Francophone. Cette année, c’est l’Algérie qui accueillera la Cérémonie le 24 octobre 2018. La Journée du Manuscrit Francophone a participé à la création des premières Assises du livre en Afrique ce 25 avril en tant que partenaire.







Cette journée des Assises de l’édition francophone consacrée à l’Afrique a présenté plusieurs projets innovants : la liseuse Adiflor, le projet d’impression de livres à la demande des éditeurs québécois, le service de streaming texte Youscribe, le projet de blockchain de l’édition Werps et bien évidemment la Journée du Manuscrit Francophone.



Cette première s’est déroulée en présence de Michael Møller, Directeur Général de l’ONU à Genève et de Maurice Kakou Bandaman, Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire et parrain historique de la Journée du Manuscrit Francophone.



La Journée du Manuscrit Francophone à Alger



Après Paris, Dakar, l’Unesco, Abidjan et l’Institut du Monde Arabe, la Cérémonie Officielle de la Journée du Manuscrit Francophone se déroulera à Alger le 24 octobre grâce au soutien d’Azzedine Mihoubi, Ministre de la Culture d’Algérie. Ce choix est logique puisque 40 % des 700 000 abonnés Facebook sont du Maghreb, et la population la plus active est constituée des habitants d’Alger.



Le français est la langue la plus parlée par les arabophones et l’arabe est la langue la plus parlée par les francophones. Au-delà de la colonisation, cette situation est due au fait que la France est aussi un pays méditerranéen. La culture française a intégré de nombreux aspects de la culture d’Afrique du Nord et cela depuis l’Empire Ottoman dont la tolérance a nourri la pensée de Voltaire.



Et puis il y a cet amour du français qui explique le choix de nombreux écrivains algériens dont plusieurs Goncourt et académiciens. Cette Journée du Manuscrit Francophone à Alger aura une saveur toute particulière pour son fondateur puisqu’il y est né en 1967.



« Cette Journée du Manuscrit Francophone à Alger doit être l’occasion de célébrer les liens forts existants entre la Francophonie et l’Algérie. »



Présentation de la Journée du Manuscrit Francophone