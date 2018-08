La 70e Foire du Livre de Francfort s'ouvrira avec Chimamanda Ngozi Adichie

La 70e Foire du Livre de Francfort, un des plus grands salons du livre au monde, se déroulera du 10 au 14 octobre prochain. Et, pour ouvrir les festivités, l'événement a l'habitude d'inviter un auteur de renom : en cette année 2018, c'est l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie qui honorera la Foire de sa présence. Elle recevra également, à cette occasion, le PEN Pinter Prize.



Chimamanda Ngozi Adichie, photo: © Wani Olatunde

Le mardi 9 octobre, Chimamanda Ngozi Adichie sera présente à Francfort à l'occasion de l'ouverture de la Foire du Livre, qui fête sa 70e édition et, donc, son 70e anniversaire. Née au Nigeria, elle quitte le pays après des études de médecine pour poursuivre son cursus à l'université Drexel de Philadelphie. Après un diplôme en 2001, elle s'oriente vers des études en création littéraire.

C'est en 2003, avec L'Hibiscus pourpre (traduction en français de Mona de Pracontal, publiée chez Gallimard), que le nom de Chimamanda Ngozi Adichie commence à être connu à l'international. L’Autre Moitié du soleil (2011) et Americanah (2013), respectivement traduits par Mona de Pracontal et Anne Damour chez Gallimard, lui valent de nombreux prix.

Ses livres ont été traduits dans plus de 30 langues différentes, et la renommée de l'auteure s'est renforcée par deux « TED Talks », des conférences filmées sur le féminisme et son propre engagement qui ont battu tous les records. Et ont même été samplées par Beyoncé...