La 7e édition de l'Intime festival avec Benoît Poelvoorde

Il y a six ans, dans sa ville natale de Namur, l’acteur belge Benoît Poelvoorde a lancé son propre festival de littérature. Son nom : l’Intime festival, car ce bibliophage voulait mettre en avant la relation personnelle que l’on peut nouer avec les livres. Cette année, il est de retour au théâtre de Namur, pour fêter sa 7e édition.



Autrice et auteur, comédienne et comédien, illustratrice et illustrateur, cinéaste, musicienne et musicien, photographe, plasticienne et plasticien, éditrice et éditeur, traductrice et traducteur, scientifique et architecte seront présents durant ces trois jours.



Au programme de cette année il y aura des lectures ouvertes, des projections, des discussions et entretiens avec des artistes présents, des concerts, mais aussi une exposition.



Les spectateurs pourront ainsi rencontrer au festival Florence Aubenas, Niels Arestrup, Rudy Ricciotti, Simon et Capucine Johanin, Valérie Bonneton, CharlÉlie Couture, Mathieu Amalric.