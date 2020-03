La 7e édition du festival Raccord(s), avec 15 éditeurs participants

Né à l’initiative des Éditeurs associés (éditions du Chemin de Fer, Esperluète, Points de suspension et Voce Verso), le festival Raccord(s) fête le livre et la lecture en tissant des liens avec d’autres formes d’expression.Une quinzaine d’éditeurs indépendants participe à cette 7e édition et propose au public un événement imaginé autour de l’un de leurs ouvrages ou d’une collection. Le livre se met en scène, auteurs et artistes sont à l’honneur à travers des performances, ateliers de création, projections, spectacles, expositions, soirées musicales, conférences-discussions et lectures.Mêlant toutes les littératures à l’art, la musique ou les sciences, le festival ne s’interdit rien, décloisonne les disciplines et les savoirs, pour lire, voir ou entendre les livres autrement.Cette année, 15 éditeurs participent au festival, proposant chacun une activité : Les éditions du Chemin de fer, Esperluète, Points de suspension, éditions Do, L'échappée, Elyzad, L'épure, Héros Limite, Invenit, La joie de lire, Le nouvel Attila, Solo ma non troppo, éditions du Typhon, Versant sud, et la revue Actuel.Le festival est aussi précédé d'un Parcours des libraires et des bibliothèques qui met à l'honneur ces éditeurs dans une librairie ou une bibliothèque en Île-de-France.Plus d'informations à retrouver à cette adresse