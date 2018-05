La 8e édition du festival VOX, 50 ans après Mai 68

La 8e édition de VOX, le festival urbain de lecture à voix haute et de livres lus, se déroulera à Montreuil du 29 mai au 7 juin et aura pour fil rouge « Contre, tout contre ». À travers des rencontres-débats, lectures à voix haute, musicales ou encore des jeux de lecture textuelle, auteurs et lecteurs tenteront de répondre à des questions toujours en suspens, 50 ans après Mai 68.



Festival de lecture à voix haute et de livres lus, VOX met en scène la lecture dans tous ses états : déclamée, chuchotée, pensée, théorisée, illustrée, musicale, théâtrale, filmée, chantée…, destinée à tous les publics et en tout lieux : cave, librairie, conservatoire, rue, théâtre…

Pour sa 8e édition, le public pourra retrouver, entre autres, Marie Desplechin, Robert Linhart, Hervé Le Tellier, Jean Bernard Pouy, Hervé Walbecq, Perrine Desproges, Cécile Thomas… Avec un programme dense : goûter littéraire, lecture musicale, éloge publique, lecture dédicace, lecture dans le noir, jeux vox-olympiques, spectacles, projections ou encore conférences.



Durant tout le festival, auteurs, lecteurs et public s'interrogeront : « Des corps qui s’opposent aux corps qui s’enlacent, n’y aurait-il qu’un pas ? Le premier d’une danse, où le corps manifestant devient corps manifesté ? » C'est que « si la page 68 est définitivement tournée, le livre qui raconte le trajet de nos corps dans l’histoire reste cependant ouvert. »



Ainsi, différentes questions seront abordées : « La quête de l’égalité entre les hommes et les femmes a-t-elle encore un sens ? La fraternité joyeuse entre humains est-elle de mise ? La liberté de dire et d’écrire, sur les murs et dans les livres de toutes les villes du monde est-elle réalité ? »

L’événement, financé par la ville de Montreuil, le Centre National du Livre (CNL) et la Sofia, a été créé en 2011 par Jean-Marie Ozanne, fondateur de la librairie Folles d’Encre à Montreuil.