La bande dessinée et l'illustration pour faire voir l'Homme de Néandertal

Du 28 mars 2018 au 7 janvier 2019, le Musée de l’Homme, Place du Trocadéro à Paris, organise une exposition entièrement consacrée à l'Homme de Néandertal. Pour faire voir cette espèce humaine et raconter sa longue histoire, le musée a fait appel à des auteurs de bandes dessinées et des illustrateurs...

Illustration de Benoît Clarys représentant la rencontre entre Néandertal et Sapiens

© CLARYS - Cité Préhistoire Aven d'Orgnac

Longtemps considéré comme un être primitif, il est aujourd'hui reconnu comme un humain à part entière. Entre contemplation, questionnement et amusement, le Musée de l’Homme emmène le visiteur à la redécouverte de Néandertal et propose une mise au point nécessaire sur une espèce humaine qui a disparu il y a environ 35.000 ans : un être singulier, plus proche de nous qu’on ne le croyait...

Pour sa nouvelle grande exposition temporaire, le Musée de l’Homme nous plonge dans le récit de la Préhistoire, à la découverte de l’Homme de Néandertal, figure majeure de l'aventure humaine. Quels meilleurs supports que la bande dessinée et l'illustration pour narrer cette épopée longue d'environ 350 000 ans ?

Néandertal, L'Expo propose aux visiteurs, dans sa dernière partie, de se confronter aux œuvres d'Édouard Aidans, Matthieu Bonhomme, André Cheret, Joann Sfar, Arnon ou encore Jeffrey Brown...



Également, les « Regards de Dessinateurs » permettront de rencontrer des auteurs de BD qui ont mis en images les hommes de la Préhistoire : Gilles Tosello (12 avril), Emmanuel Roudier en compagnie d'Antoine Balzeau, chercheur du MNHN (10 mai) et Jean-François Lecureux (14 juin).