La BBC diffusera State of the Union, la série écrite par Nick Hornby

State of the Union

Nick Hornby n'en est pas à son coup d'essai : l'auteur de Haute Fidélité (1995, traduit en français par Gilles Lergen) a signé plusieurs scénarii, dont ceux d'Une éducation de Lone Scherfig et de Wild de Jean-Marc Vallée. La particularité de la série State of the Union est d'être composée d'épisodes de 10 minutes seulement, dans lesquels Louise et Tom, incarnés par Rosamund Pike et Chris O’Dowd, se retrouvent au pub.On a pu voir Rosamund Pike dans Gone Girl de David Fincher, en 2014, ou HHhH de Cédric Jimenez, en 2017, et Chris O’Dowd dans Le Grand jeu d'Aaron Sorkin en 2017.Le couple évoque pendant l'épisode une tranche de leur vie maritale, juste avant de se rendre chez leur conseiller : autrement dit, la situation de leur union n'est pas des plus reluisantes... La série est réalisée par Stephen Frears, rien que ça : c'est lui qui a signé, entre autres, Philomena (2014) et The Queen (2006).Diffusée aux États-Unis par Sundance TV, la série le sera prochainement au Royaume-Uni par la BBC : « Je suis ravi que State of the Union se retrouve sur la BBC », a commenté Nick Hornby. « C'est le parfait endroit pour cette histoire et je n'aurais pas pu espérer mieux. »La série est produite par la société See-Saw Films. Pour l'instant, aucune date de diffusion en France n'a été suggérée...