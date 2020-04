La BD c'est Wouaz' : les collégiens de l'Oise choisissent Amazing Grace

Le futur n'est pas pour les enfants sages. USA, 2035. Huit ans après l'apocalypse nucléaire. Personne ne sait qui, pourquoi ou comment les trois quarts des États-Unis ont été ravagés. Seule une bande transversale allant de New York à la Californie a été préservée de l'hiver nucléaire. Dans cette Amérique dévastée, comme des milliers d'autres survivants, John et sa fille Grace errent sur les routes essayant de descendre vers le sud pour y trouver nourriture, travail et un climat plus clément. Sauf que Grace n'est pas une petite fille comme les autres. Elle est ce que l'on appelle une enfant de la bombe : un mutant, un monstre recouvert de poils, muni de crocs et de griffes acérées. Mais un monstre qui aime les poupées, les bonbons et les histoires avant d'aller se coucher. Alors qu'ils entendent parler d'un centre accueillant les enfants comme elle, John et Grace décident de mettre tout en œuvre pour s'y rendre... et découvrir la réalité qui se cache derrière cette légende.