La BD Under, de Stefano Raffaele et Christophe Bec, bientôt au cinéma

Média Participations, Titan Comics et le producteur britannique Born Wild annoncent l'adaptation prochaine, au cinéma, de la série de bandes dessinées Under, signée par l'Italien Stefano Raffaele et Christophe Bec, publiée depuis 2010 par Le Lombard. Le tournage devrait commencer à la fin de l'année 2019.









Publiée en France par Le Lombard, en deux tomes, la bande dessinée Under a visiblement connu un beau succès outre-Manche, puisque la société de production britannique Born Wild a décidé de s'investir dans un projet d'adaptation, aux côtés de Média-Participations et Titan Comics.

Il faudra s'attendre à croiser quelques araignées géantes dans ce long-métrage qui annonce des effets spéciaux terrifiants. Les deux bandes dessinées de la série, Whites Ladies et Goliath, seront adaptées en scénario par Anthony Alleyne (Sunburn) et Brennig Hayden (Stranger Comes to Town).

Le résumé de l'éditeur pour Under :

L'enfer de Wilson Jericho est bien réel : les égouts de Megalopol où, en tant qu'officier de la Sewer Police, il descend chaque jour, pour assurer le bon fonctionnement des entrailles de la gigantesque cité. Alors, forcément, quand on lui demande de servir de guide touristique à Sandra Yeatman, jeune scientifique venue prouver la véracité des légendes sur la faune crypto-zoologique des égouts, Jéricho est un peu surpris. Mais pas autant que lorsqu'ils découvriront qu'une invasion de mygales mutantes risque fort de perturber cet écosystème à part... tant qu'elles se contentent de rester en-dessous !

On retrouve à la production du film Laurent Duvault (Mediatoon), Kristian van der Heyden (Harald House) et Annemiek van der Hell (Windmill Film).

« Under est une histoire qui nous tient à cœur, et c'est la vision de Brennig, qui a voulu la mêler à des éléments sociaux contemporains, qui nous a convaincus. Nombre de nos créations ont été influencées par les films et le cinéma, et voir Under adapté serait une belle récompense », ont souligné les auteurs Stefano Raffaele et Christophe Bec.